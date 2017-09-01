نتانياهو يعد بتخليص حي في تل ابيب من المهاجرين غير الشرعيين

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتخليص حي في تل ابيب يعيش فيه عدد كبير من الافارقة وزاره الخميس، من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال نتانياهو امام عدسات التلفزيون "سنعيد جنوب تل ابيب الى المواطنين الاسرائيليين ويتوجب علينا مواجهة اشخاص تسللوا بطريقة غير مشروعة وليس لاجئين"، مؤكدا ان "اسرائيل تتمتع بحق حماية حدودها وابقاء الذين يتسللون اليها بطريقة غير شرعية بعيدين عنها".

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وجاءت زيارة نتانياهو الى هذا الحي في تل ابيب بعدما رأت المحكمة العليا الاثنين ان الدولة لا يمكنها احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون ابعادهم الى بلد آخر الى ما لا نهاية، وحددت مدة هذا الاعتقال بشهرين.