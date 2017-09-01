فرنسا: كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى

وزير خارجية فرنسا يحذر

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان أن كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر وحث الصين على أن تكون أكثر نشاطا على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمة.



وقال لو دريان لإذاعة (أر.تي.إل): "الوضع خطير للغاية... نرى أن كوريا الشمالية تضع لنفسها هدفا بأن تمتلك في الغد أو نحو ذلك صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية. خلال بضعة أشهر سيكون هذا واقعا".

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وأضاف: "في اللحظة الراهنة عندما يكون لدى كوريا الشمالية القدرة على ضرب الولايات المتحدة بل وأوروبا وقطعا اليابان والصين فسيصبح الوضع عندئذ متفجرا".

بوتين يحذر: شبه الجزيرة الكورية "على شفير نزاع واسع"​

من جهته، ابدى عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، داعيا الى ضبط النفس والحوار لتجنب "نزاع واسع" في شبه الجزيرة .

وقال بوتين في بيان نشر قبل قمة دول "بريكس" المقررة من الثالث الى الخامس من ايلول في الصين ان: "مشاكل المنطقة يجب ان لا تحل الا عبر الحوار المباشر بين كل الاطراف المعنيين، بدون أي شرط مسبق".