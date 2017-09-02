قافلة داعش عالقة في الصحراء... التحالف الدولي: استحدثنا حفرة لعرقلة وصول القافلة

التحالف والحكومة العراقية لم يكونا طرفا في صفقة حزب الله-داعش

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LBCI News Lebanon

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه طلب من روسيا إبلاغ الحكومة السورية بأنه لن يسمح لقافلة مكونة من 17 حافلة تنقل عناصر داعش من منطقة الحدود السورية اللبنانية بالوصول الى الحدود العراقية وفق صفقة بين داعش وحزب الله برعاية دمشق.

وقال التحالف في بيان أصدره الجمعة، ان حافلات القافلة ما زالت عالقة في الصحراء بين حميمة والسخنة ولم تستهدفها طائرات التحالف احتراما للقانون الدولي بسبب وجود مدنيين وعائلات عناصر داعش.

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واكد التحالف انه والحكومة العراقية لم يكونا طرفا في هذه الصفقة، لافتا الى انه قدم مقترحات لإنقاذ الاطفال والنساء في القافلة من معاناة البقاء في الصحراء خلال الايام الماضية.

وكشف التحالف الدولي انه استهدف مركبات تأكد من انها تعود لداعش حاولت الاقتراب من القافلة، كما أشار الى أن الخميس، طائرته استحدثت حفرة في طريق يقود الى البوكمال لعرقلة وصول القافلة التي عادت الى مناطق سيطرة النظام، بحسب بيان التحالف.