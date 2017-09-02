أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:40
02/09/2017 11:40:42
ألغاز في صفقة داعش - حزب الله!
هل تنسف التطورات الأخيرة البند المتعلق بأسير حزب الله؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار البوكمال, دير الزور,القلمون, صفقة, حزب الله,داعش,هل تنسف التطورات الأخيرة البند المتعلق بأسير حزب الله؟
LBCI News Lebanon
لم يُحل كاملا بعد لغز الصفقة بين داعش وحزب الله ومعه القافلة التي تقل ارهابيي داعش والتي كان يُفترض أن تسلك ممرا آمنا من القلمون الى البوكمال في دير الزور بموجب الصفقة المذكورة، والتي عرقلت مسارها غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن...
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