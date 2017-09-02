أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:40
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ألغاز في صفقة داعش - حزب الله!

هل تنسف التطورات الأخيرة البند المتعلق بأسير حزب الله؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار البوكمال, دير الزور,القلمون, صفقة, حزب الله,داعش,هل تنسف التطورات الأخيرة البند المتعلق بأسير حزب الله؟
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لم يُحل كاملا بعد لغز الصفقة بين داعش وحزب الله ومعه القافلة التي تقل ارهابيي داعش والتي كان يُفترض أن تسلك ممرا آمنا من القلمون الى البوكمال في دير الزور بموجب الصفقة المذكورة، والتي عرقلت مسارها غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن... 
 
 
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