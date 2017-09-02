ألغاز في صفقة داعش - حزب الله!

لم يُحل كاملا بعد لغز الصفقة بين داعش وحزب الله ومعه القافلة التي تقل ارهابيي داعش والتي كان يُفترض أن تسلك ممرا آمنا من القلمون الى البوكمال في دير الزور بموجب الصفقة المذكورة، والتي عرقلت مسارها غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن...