اندونيسية تبلغ 104 أعوام... أكبر حجاج هذا العام في مكة المكرمة

لن يمنعها ثقل السنوات من اتمام مهام الحج المرهقة

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LBCI News Lebanon

ماريا مرغاني محمد , أكبر حجاج هذا العام في مكة المكرمة .انها اندونيسية تبلغ من العمر 104 أعوام .لن يمنعها ثقل السنوات هذه من اتمام مهام الحج المرهقة...