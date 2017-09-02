أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:46
02/09/2017 11:46:09
مؤتمرات تتناول ملف النازحين والأوضاع المالية
مؤتمر روما 2 ولد من رحم مؤتمر روما 1
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LBCI News Lebanon
ثلاثة مؤتمرات تتعلق بلبنان أو قضايا تعنيه، اعلن عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس. فما هي؟
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