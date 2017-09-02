مؤتمرات تتناول ملف النازحين والأوضاع المالية

مؤتمر روما 2 ولد من رحم مؤتمر روما 1

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LBCI News Lebanon

ثلاثة مؤتمرات تتعلق بلبنان أو قضايا تعنيه، اعلن عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس. فما هي؟