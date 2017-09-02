أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:46
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مؤتمرات تتناول ملف النازحين والأوضاع المالية

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ثلاثة مؤتمرات تتعلق بلبنان أو قضايا تعنيه، اعلن عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس. فما هي؟
 
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