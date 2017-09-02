أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:55
Back

نتائج هارفي الكارثية بدأت بالظهور... خسائر بشرية وأضرار بالمليارات

ترامب طلب من الكونغرس 7.85 مليار دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار الإعصار Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعصار,هارفي,ترامب طلب من الكونغرس 7.85 مليار دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار الإعصار
episodes
أدت العاصفة "هارفي" إلى تشريد أكثر من مليون شخص وسط مخاوف من مقتل 50 جراء الفيضانات التي أصابت هيوستون بالشلل...
الإعلان
إقرأ أيضاً