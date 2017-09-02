نتائج هارفي الكارثية بدأت بالظهور... خسائر بشرية وأضرار بالمليارات

ترامب طلب من الكونغرس 7.85 مليار دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار الإعصار

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LBCI News Lebanon

أدت العاصفة "هارفي" إلى تشريد أكثر من مليون شخص وسط مخاوف من مقتل 50 جراء الفيضانات التي أصابت هيوستون بالشلل...