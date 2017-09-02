أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:55
02/09/2017 11:55:30
نتائج هارفي الكارثية بدأت بالظهور... خسائر بشرية وأضرار بالمليارات
ترامب طلب من الكونغرس 7.85 مليار دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار الإعصار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعصار,هارفي,ترامب طلب من الكونغرس 7.85 مليار دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار الإعصار
LBCI News Lebanon
أدت العاصفة "هارفي" إلى تشريد أكثر من مليون شخص وسط مخاوف من مقتل 50 جراء الفيضانات التي أصابت هيوستون بالشلل...
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
هارفي
اعصار
إقرأ أيضاً