تفكيك قنابل ضخمة من الحرب العالمية في المانيا... واجلاء آلاف السكان

الإعلان

أبطل خبراء مفعول قنبلة أميركية تعود الى حقبة الحرب العالمية الثانية في مدينة كوبلنز في غرب ألمانيا، فيما بدأت عملية إجلاء جماعية في محيط فرانكفورت لابطال مفعول قنبلة أكبر حجما.وغادر مدينة كوبلنز حوالى 21 ألف شخص فيما نجح الخبراء في إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كلغ، قبل أن يسمح رجال الإطفاء للسكان بالعودة الى منازلهم.وتاتي العملية عشية مغادرة ثلاثة أضعاف السكان الذين تم إجلاؤهم منازلهم في فرانكفورت لتتمكن السلطات المعنية من ابطال مفعول قنبلة ضخمة اخرى، في أكبر عملية إجلاء في ألمانيا بعد الحرب.ويبلغ وزن القنبلة البريطانية التي عثر عليها في وسط فرانكفورت 1,8 طنا فيما سيؤدي تفكيكها الى عملية إجلاء واسعة النطاق تشمل أكثر من 60 ألف شخص.