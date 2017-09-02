بالفيديو - كيف بدا مقر الممثلية التجارية الروسية في واشنطن بعد إخلائه؟

الإعلان

رفعت السلطات الأميركية الحصانة الدبلوماسية عن مقر الممثلية التجارية الروسية في واشنطن، وفرضت سيطرتها عليه، وفق ما أعلن الملحق التجاري الروسي ألكساندر ستادنيك.واعتبر ستادنيك في تصريح صحفي هذا التصرف الأميركي احتلالا وتجاهلا للمعايير الدولية.وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن السلطات الأميركية نشرت عناصرها الأمنيين في المبنى الواقع في العاصمة واشنطن، وباشروا تفتيشه، بعد انتهاء المهلة التي منحت لإخلاء المبنى.من جهته قال رئيس الدائرة الصحفية في السفارة الروسية في الولايات المتحدة نيكولاي لاخونين: "التفتيش تقوم به رسميا وزارة الخارجية الأميركية"، موضحا أنه تم تبليغ الجانب الروسي عن ذلك مسبقا.وأضاف أن موظفي البعثة التجارية سيعملون من الآن فصاعدا في مبنى السفارة الروسية، لمتابعة مهامهم، حيث انتقلت الممثلية.