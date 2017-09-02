اخلاء 3 مقار دبلوماسية روسية... العلاقات الروسية الاميركية بأدنى مستوى منذ الحرب الباردة

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عكف دبلوماسيون روس على إخلاء ثلاثة مقار دبلوماسية في الولايات المتحدة اليوم السبت من بينها مبنى القنصلية في سان فرانسيسكو المؤلف من ستة طوابق امتثالا لأوامر أميركية صدرت كرد انتقامي على خفض موسكو الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا.وشوهد موظفون في قنصلية سان فرانسيسكو ينقلون معدات وقطع أثاث ومتعلقات صغيرة من المبنى إلى عربات فان صغيرة تنطلق قبل أن تعود بعد 20 إلى 30 دقيقة. كما شوهد عدد من رجال الأمن يقفون على سطح المبنى ويتابعون الموقف وكان بعضهم يرتدي قفازات جلدية.والإغلاق الذي أمرت به إدارة الرئيس دونالد ترامب للقنصلية الروسية في سان فرانسيسكو وأبنية في واشنطن ونيويورك تضم بعثات تجارية روسية هو أحدث خطوة في إجراءات انتقامية متبادلة بين الدولتين أدت إلى وصول العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.وأمرت الولايات المتحدة الروس بإنهاء أعمالهم في هذه المباني بحلول اليوم السبت.