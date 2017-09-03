في كوريا الشمالية...زلزال عادي أم تجربة نووية سادسة؟

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أفاد الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أجرت على ما يبدو الأحد تجربة نووية سادسة، بعد بضع ساعات على إعلان بيونغ يانغ تطوير قنبلة هيدروجينية.وأعلنت رئاسة أركان القوات الكورية الجنوبية في بيان أن "هزة اصطناعية بقوة 5,6 درجات سجلت قرب بونغي-ري في كوريا الشمالية، ونحن بصدد تحليلها لمعرفة ما إذا كانت تجربة نووية".من جهة أخرى، اعلن المعهد الجيولوجي الأميركي انه سجل هزة أرضية بقوة 6,3 درجات، مشيرا إلى احتمال أن تكون ناجمة عن "انفجار" في منجم بكوريا الشمالية.وحدد موقع الانفجار على مسافة 24 كلم شمال شرق بلدة سونغجيبيغام في محافظة هامغيونغ الشمالية.وقالت الباحثة في المعهد الجيولوجي جانا بورسلي لوكالة فرانس برس "إنه انفجار أكثر ما هو زلزال" موضحة ان "هذا الحدث القليل العمق يشبه انفجارا".كما أفاد المركز الصيني لمراقبة الزلازل عن هزة ارضية بقوة 6,3 درجات ناجمة عن "انفجار على ما يفترض" وقعت على سطح الارض، بحسب ما أعلنت الحكومة في بيان.وأدت جميع التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية سابقا إلى هزات أرضية رصدتها الوكالات الجيولوجية الأجنبية.