ترامب وآبي...لمواجهة التهديد المتعاظم من كوريا الشمالية

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اعلن البيت الابيض ان الرئيس دونالد ترامب بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في "التهديد المتعاظم" الذي تمثله كوريا الشمالية بعدما اطلقت في تموز صاروخين بالستيين عابرين للقارات.وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان "الزعيمين أكدا مجددا على اهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة التهديد المتعاظم من كوريا الشمالية".وصدر البيان الاميركي بشأن المكالمة بين ترامب وآبي بعيد ساعات على اعلان وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان بيونغ يانغ نجحت في صنع قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي بات النظام الستاليني يمتلكه.