كوريا الشمالية تعلنها رسميا...اختبار القنبلة الهيدروجينية بنجاح وهذا ما يميزها!

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اعلنت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية مصممة لحملها على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة.وأضافت أن التجربة حققت نتائج أكبر من أي تجربة نووية سابقة.وقال التلفزيون الكوري الشمالي إن اختبار القنبلة الهيدروجينية جاء بأمر من الزعيم كيم جونغ أون وحقق نجاحا تاما وكان خطوة مهمة لاستكمال برنامج الأسلحة النووية في البلاد.وجاء الإعلان بعد ساعات من رصد زلزال قوي بدا أنه من صنع الإنسان قرب موقع معروف بإجراء التجارب النووية في كوريا الشمالية مما يشير إلى أن الدولة المنعزلة أجرت تجربتها النووية السادسة.واشارت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الى إن الهزات كانت أقوى عشر مرات على الأقل من آخر تجربة بقنبلة نووية أجرتها بيونغيانغ قبل عام.