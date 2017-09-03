كيف علقت بعض الدول على التجرية النووية لكوريا الشمالية؟

طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الاحد فرض "اقوى عقوبة" على كوريا الشمالية بعد اجرائها تجربة نووية سادسة، بما في ذلك عقوبات جديدة من الامم المتحدة.
ماكرون: للرد باكبر قدر ممكن من الحزم
الى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد الاسرة الدولية الى التحرك "باكبر قدر ممكن من الحزم" بعد التجربة النووية الكورية الشمالية الاخيرة التي اعتبر انها تشكل "مساسا بالسلام والامن".
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان "رئيس الجمهورية يدعو اعضاء مجلس الامن الدولي الى الرد بسرعة على هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي من قبل كوريا الشمالية".
واضافت ان ماكرون "يرغب ايضا في رد موحد وواضح من الاتحاد الاوروبي".
واعلنت الحكومة الالمانية ان المستشارة انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤيدان "تشديد" العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على كوريا الشمالية.
كما رأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر على وجه عاجل في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية والإسراع في تنفيذ العقوبات المقررة بالفعل.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ان الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.
وقال توسك : "يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لتشديد سياسته الخاصة بالعقوبات ويدعو كوريا الشمالية لاستئناف الحوار بشأن برنامجها دون شرط".
روسيا تعبر عن قلقها العميق..
من جهة اخرى، اعلنت وزارة الخارجية الروسية إنها تشعر بقلق عميق بشأن تقرير عن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية.
وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الاختبار يشكل تحديا للقانون الدولي ويستحق الإدانة.
وحثت جميع الأطراف المعنية على إجراء محادثات قالت إنها السبيل الوحيد لحل مشكلات شبه الجزيرة الكورية.
ترامب: سياسة "التهدئة" حيال كوريا الشمالية "لن تكون مجدية"
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن سياسة "التهدئة" حيال كوريا الشمالية "لن تكون مجدية".
وغرد ترامب عبر حسابه الخاص على تويتر، قائلا: ان "كوريا الجنوبية تدرك، كما قلت لهم، إن سياسة التهدئة مع كوريا الشمالية لن تجدي نفعا، إنهم لا يفهمون سوى شيء واحد".
واعتبر ترامب ان كوريا الشمالية اصبحت "عدائية وخطيرة جدا" للولايات المتحدة.
غوتيريش: التجربة الكورية "تزعزع الاستقرار في شكل كبير"
دان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش التجربة النووية التي "تزعزع الاستقرار في شكل كبير"، داعيا بيونغ يانغ مجددا لوقف مثل هذه الأعمال.
وقال غوتيريش في بيان: "هذا العمل يعتبر خرقا خطيرا لالتزامات كوريا الشمالية الدولية وتقوض الجهود الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح".