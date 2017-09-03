كيف علقت بعض الدول على التجرية النووية لكوريا الشمالية؟

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طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الاحد فرض "اقوى عقوبة" على كوريا الشمالية بعد اجرائها تجربة نووية سادسة، بما في ذلك عقوبات جديدة من الامم المتحدة.الى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد الاسرة الدولية الى التحرك "باكبر قدر ممكن من الحزم" بعد التجربة النووية الكورية الشمالية الاخيرة التي اعتبر انها تشكل "مساسا بالسلام والامن".وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان "رئيس الجمهورية يدعو اعضاء مجلس الامن الدولي الى الرد بسرعة على هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي من قبل كوريا الشمالية".واضافت ان ماكرون "يرغب ايضا في رد موحد وواضح من الاتحاد الاوروبي".

واعلنت الحكومة الالمانية ان المستشارة انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤيدان "تشديد" العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على كوريا الشمالية.

كما رأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر على وجه عاجل في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية والإسراع في تنفيذ العقوبات المقررة بالفعل.





وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ان الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

وقال توسك : "يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لتشديد سياسته الخاصة بالعقوبات ويدعو كوريا الشمالية لاستئناف الحوار بشأن برنامجها دون شرط".

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الخارجية الروسية إنها تشعر بقلق عميق بشأن تقرير عن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية.وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الاختبار يشكل تحديا للقانون الدولي ويستحق الإدانة.وحثت جميع الأطراف المعنية على إجراء محادثات قالت إنها السبيل الوحيد لحل مشكلات شبه الجزيرة الكورية.