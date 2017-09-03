الخارجية الايرانية: هدف واشنطن التأثير سلبا على إنتصار لبنان وحزب الله

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بالخطوة الإنسانية لحزب الله، مشيرا الى ان "الحرب مع داعش تختلف كلياً عن قتل الأبرياء والناس العاديين".

ورأى قاسمي ان "محاصرة عدد من النساء والأطفال في الصحراء من قبل الأمريكيين ليست لها أي قيمة عسكرية"، وهي تهدف الى التأثير سلبا علي إنتصار الحكومة اللبنانية وحزب الله.

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ولفت إلى ان "داعش في حال إنهيار كامل بفضل مقاومة الحكومات العراقية والسورية واللبنانية والإيرانية وقوي المقاومة في هذه البلدان ومن هنا فإن محاصرة عدد من النساء والأطفال وبالإضافة إلي إنها لا تؤدي إلي إضعاف داعش بل ستزيد من معدلات العنف في المنطقة".

ودعا قاسمي الأمم المتحدة إلي التدخل للحؤول دون تنفيذ مجازر بحق الأبرياء في المنطقة.