التجربة النووية الكورية الشمالية في مجلس الامن الاثنين

التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية تشعل النار...

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LBCI News Lebanon

يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا الاثنين لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية، وفق ما افاد دبلوماسي.



وذكرت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة في بيان ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية طلبت ان يعقد الاجتماع الاثنين في الساعة العاشرة صباحا (14,00 ت غ).

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