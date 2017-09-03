التجربة النووية الكورية الشمالية في مجلس الامن الاثنين

يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا الاثنين لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية، وفق ما افاد دبلوماسي.
وذكرت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة في بيان ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية طلبت ان يعقد الاجتماع الاثنين في الساعة العاشرة صباحا (14,00 ت غ).
واشنطن تتوعد ب"رد عسكري شامل"
في وقت، توعدت واشنطن ب"رد عسكري شامل" في حال هددت كوريا الشمالية اراضي الولايات المتحدة او ايا من حلفائها، مشددة على وحدة المجتمع الدولي للمطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.