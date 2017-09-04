رئيس البرلمان الفنزويلي يصل الى اوروبا...هل من حل قريب؟

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وصل خوليو بورغيس رئيس البرلمان الفنزويلي والمعارض للرئيس نيكولاس مادورو الى اوروبا للقاء قادة كل من فرنسا والمانيا واسبانيا وبريطانيا.وسيلتقي بورغيس على التوالي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.وبحسب البيان فان رئيس المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا سيبحث مع القادة الاوروبيين الذين سيلتقيهم "ضرورة اتاحة المساعدة الانسانية في فنزويلا والحاجة الملحة للتوصل الى حل سلمي للازمة الاجتماعية والمؤسسية" التي تتخبط فيها البلاد.