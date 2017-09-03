التجربة النووية الكورية الشمالية تابع... واشنطن تتوعد ومناورات كورية جنوبية

يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لبحث التجربة النووية لكوريا الشمالية

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LBCI News Lebanon

أطلقت كوريا الجنوبية مساء الاحد مناورات عسكرية بالصواريخ البالستية ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها جارتها الشمالية صبيحة اليوم نفسه، كما افادت وكالة الانباء الكورية الجوبية "يونهاب".

وقد أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمام البرلمان ان التجربة النووية قدرت شدتها بخمسين كيلوطنا. الإعلان وهذه الكمية من الطاقة تعني ان التجربة كانت أقوى بخمس مرات من الاختبار النووي الذي اجرته كوريا الشمالية في ايلول 2016، وأقوى بثلاث مرات من القنبلة الاميركية التي دمرت هيروشيما في 1945.

هذا، رصدت كوريا الجنوبية مؤشرات تفيد بأن الشمال يعد لعملية إطلاق صاروخ بالستي جديد قد يكون صاروخا عابرا للقارات، على ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين.

ولاحقاً، اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستنشران مزيدا من الانظمة الدفاعية المضادة للصواريخ ردا على التجربة النووية. تزامنا، لفتت سيول الى انها تعتقد ان كوريا الشمالية نجحت في تصغير سلاح نووي بشكل يمكن وضعه على صاروخ بالستي.​

الى ذلك، أعلن مسؤول بوزارة البيئة الكورية الجنوبية أن الوزارة ستعلن اليوم الاثنين موافقتها على تقرير يتعلق بالتقييم البيئي لنشر نظام "ثاد" الدفاعي الاميركي المضاد للصواريخ في البلاد.



وكانت واشنطن توعدت بـ"رد عسكري شامل" في حال هددت كوريا الشمالية اراضي الولايات المتحدة أو اي من حلفائها، مشددة على وحدة المجتمع الدولي للمطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وحذر البيت الابيض الاحد كوريا الشمالية من ان واشنطن لن تتوانى عن استخدام كل امكانياتها، بما في ذلك السلاح النووي، اذا ما واصلت نظام كيم جونغ-اون تهديداته لواشنطن او حلفائها.



من جهته، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية ولزيادة قدراتها الدفاعية الصاروخية.



تزامنا، يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لبحث التجربة النووية لكوريا الشمالية بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.