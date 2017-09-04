القضاء الايراني يؤيد عقوبة السجن 10 أعوام بحق 3 أميركيين

اكد القضاء الايراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة اعوام بحق اميركي ومواطنين ايرانيين اميركيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة، بحسب ما اعلن النائب العام في طهران الاحد.

ويأتي هذا القرار الذي بثته ايضا وكالة "ميزان اون لاين" التابعة لوزارة العدل في غمرة التوتر بين ايران والولايات المتحدة التي صعدت خطابها حيال طهران منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة.

الإعلان

وقال النائب العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي ان مواطنا اميركيا "حكم عليه بالسجن عشرة اعوام بتهمة التعاون مع حكومات اجنبية وتم تأكيد الحكم بحقه في الاستئناف".

والمحكوم هو تشيو وانغ، صيني اميركي سبق ان اعلن القضاء الايراني في 17 تموز الحكم عليه بالسجن عشرة اعوام بتهمة "التسلل" من دون الادلاء باي تفاصيل عن الوقائع التي اتهم على اساسها.