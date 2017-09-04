إجراءات وردود فعل ردًا على قنبلة كوريا الشمالية

الرد الاولي لكوريا الجنوبية

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LBCI News Lebanon

مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تضمنت اطلاق صواريخ بالستية، كانت الرد الاولي لكوريا الجنوبية على التجربة النووية السادسة التي اجرتها جارتها الشمالية الاحد والتي تعد الاكبر لها حتى الان.