أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 07:37
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إجراءات وردود فعل ردًا على قنبلة كوريا الشمالية

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مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تضمنت اطلاق صواريخ بالستية، كانت الرد الاولي لكوريا الجنوبية على التجربة النووية السادسة التي اجرتها جارتها الشمالية الاحد والتي تعد الاكبر لها حتى الان.
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