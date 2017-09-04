أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 07:37
04/09/2017 07:37:25
إجراءات وردود فعل ردًا على قنبلة كوريا الشمالية
الرد الاولي لكوريا الجنوبية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التجربة النووية السادسة, اطلاق صاروخ ,كوريا الشمالية,الرد الاولي لكوريا الجنوبية
LBCI News Lebanon
مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تضمنت اطلاق صواريخ بالستية، كانت الرد الاولي لكوريا الجنوبية على التجربة النووية السادسة التي اجرتها جارتها الشمالية الاحد والتي تعد الاكبر لها حتى الان.
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
كوريا الشمالية
اطلاق صاروخ
التجربة النووية السادسة
إقرأ أيضاً