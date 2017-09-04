انقرة تنتقد ميركل بعد تعليقاتها حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي

انتقد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين "انعدام الرؤية" و"الاستسلام للشعبوية" لدى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعدما أعربت عن تأييد وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي.

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وكتب ابراهيم كالِن في سلسلة تعليقات حادة على تويتر ان "مهاجمة تركيا (الرئيس رجب طيب) اردوغان وتجاهل المشاكل الأساسية والعاجلة في ألمانيا وأوروبا انعكاس لانعدام الرؤية في أوروبا". ووسط تكثف التصريحات العدائية بين البلدين الحليفين في الحلف الطلسي اتهم كالن السياسيين الألمان "بالاستسلام للشعبوية والتهميش/العدائية التي لا تؤدي إلا إلى تغذية التمييز والعنصرية".

وعززت ميركل مساء الاحد مكانتها بصفتها الأوفر حظا في الفوز في الانتخابات التشريعية المقررة في 24 أيلول ، في مناظرة تلفزيونية مع خصمها مارتن شولتز.

وقالت ميركل خلال المناظرة "من الواضح انه يجب ألا تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الاوروبي".

واضافت في المناظرة الوحيدة مع خصمها انها تريد "مناقشة هذا الامر" مع شركائها في الاتحاد الاوروبي "لنرى اذا كان بالامكان التوصل الى موقف مشترك ازاء هذه النقطة واذا كان بامكاننا وقف مفاوضات الانضمام".

وتابعت "لا يمكنني تصور هذا الانضمام فعلا، ولم أؤمن يوما بانه يمكن ان يحدث"، مضيفة ان المسألة تكمن في معرفة من "سيغلق الباب" أولا، تركيا او الاتحاد الاوروبي.

هذا، تجري مفاوضات صعبة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا منذ العام 2005 الا انها منقطعة منذ أشهر عدة بسبب التطورات السياسية الاخيرة في تركيا حيث تتهم المعارضة النظام بالتسلط.