حزب الله: الروهينغا يتعرضون لحملة إبادة بتواطؤ دولي ودعم صهيوني

"حزب الله" دان الجرائم المرتكبة بحق المسلمين من شعب الروهينغا في ميانمار

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LBCI News Lebanon

دان "حزب الله" "الجرائم المرتكبة بحق المسلمين من شعب الروهينغا في ميانمار (بورما)، والتي أدت لوقوع الآلاف من الضحايا وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين، من دون أن تحرك هذه الجرائم ساكنا لدى مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم".

وفي بيان، لفت حزب الله الى ان "هؤلاء الذين يتعرضون لأبشع حملة إبادة هم ضحايا النظام المجرم في ميانمار، كما أنهم ضحايا التواطؤ الدولي ضدهم وضد المسلمين في أنحاء العالم"، واعتبر ان "المشاهد المؤلمة التي يسربها الإعلام لما يحصل من مجازر في ولاية آراكان، تكشف عن حجم الحقد الذي يعتمل في نفوس أتباع النظام في ميانمار والذين يتلقون الدعم الفعلي من القوى العالمية، ومن بينها العدو الصهيوني الذي لا يتورع عن تسليح الجيش المجرم في تلك الدولة بكل الأسلحة اللازمة لارتكاب جرائمه المتواصلة".

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ودعا الحزب "لرفع الصوت في وجه حملة الإبادة التي يتعرض لها المظلومون في منطقة آراكان، وإلى القيام بكل ما هو ممكن لنقل مظلوميتهم والضغط على القوى القادرة على رفع الظلم عنهم وتحريرهم من هذا الكابوس المأساوي الذي يعانون منه، كي لا يكونوا شهود زور على واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث".