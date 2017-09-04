أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 10:39
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واشنطن تطالب بفرض "اقوى اجراءات ممكنة" على كوريا الشمالية

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واشنطن تطالب بفرض &quot;اقوى اجراءات ممكنة&quot; على كوريا الشمالية

اعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي ان الولايات المتحدة ترغب في ان تتخذ المنظمة الدولية "اقوى اجراءات ممكنة" لمعاقبة كوريا الشمالية على تجربتها النووية الاخيرة.

 

وقالت الدبلوماسية الاميركية خلال اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي: "لقد آن الاوان لوقف الاجراءات المنقوصة، ومقاربة الامم المتحدة منذ اكثر من عشرين عاما "لم تنجح" في تغيير موقف كوريا الشمالية".

 
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ورأت ان "اشد العقوبات فقط يمكن ان تخولنا حل هذه المشكلة عبر الدبلوماسية".

 

واكدت هيلي ان الولايات المتحدة تعتزم توزيع مشروع قرار جديد بشأن كوريا الشمالية هذا الأسبوع وترغب في التصويت عليه في مجلس الأمن الأسبوع المقبل.

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