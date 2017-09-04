الاتحاد الاوروبي يدعو كرواتيا للتفاهم مع سلوفينيا حول المياه الاقليمية

شددت موغيريني على أهمية التشديد أمام بقية المنطقة على ضرورة احترام القواعد المتبعة

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LBCI News Lebanon

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين كرواتيا الى التقيد بقرار القضاء الدولي الذي منح سلوفينيا حق الوصول الى المياه الدولية على حساب كرواتيا، التي ترفض القرار.

وقالت موغيريني في تصريح أدلت به على هامش مؤتمر دبلوماسي اقليمي عقد في مدينة بليد السلوفينية "من المهم جدا بالنسبة للبلدين وللاتحاد الاوروبي ولكل المنطقة ان يتم التقيد بقرار التحكيم وان يطبق بحرفيته".

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وشددت موغيريني على "أهمية التشديد أمام بقية المنطقة على ضرورة احترام القواعد" المتبعة.

وكانت المفوضية الاوروبية دعت زغرب وليوبليانا الى تنفيذ القرار الذي صدر في التاسع والعشرين من حزيران الماضي عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في ختام ثمانية اعوام من المداولات، وقضى باعطاء سلوفينيا حق الدخول الى المياه الدولية من خليج بيران الصغير على البحر الادرياتيكي.