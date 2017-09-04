بعد الحكم 10 سنوات على نزار زكا... كيف علّق شقيقه؟

بعدما اصدر القضاء الايراني عقوبة السجن عشرة أعوام بحق اللبناني نزار زكا، بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة, رأى شقيق نزار ان الحكم صدر عن محكمة صورية وهو استمرارية لنفس المسرحية.