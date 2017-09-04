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04 أيلول 2017 - 13:38
04/09/2017 13:38:00
بعد الحكم 10 سنوات على نزار زكا... كيف علّق شقيقه؟
شقيق نزار زكا: الحكم استمرارية لنفس المسرحية
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LBCI News Lebanon
بعدما اصدر القضاء الايراني عقوبة السجن عشرة أعوام بحق اللبناني نزار زكا، بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة, رأى شقيق نزار ان الحكم صدر عن محكمة صورية وهو استمرارية لنفس المسرحية.
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