أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 13:38
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بعد الحكم 10 سنوات على نزار زكا... كيف علّق شقيقه؟

شقيق نزار زكا: الحكم استمرارية لنفس المسرحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نزار زكا, لبنان,ايران,شقيق نزار زكا: الحكم استمرارية لنفس المسرحية
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بعدما اصدر القضاء الايراني عقوبة السجن عشرة أعوام بحق اللبناني نزار زكا، بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة, رأى شقيق نزار ان الحكم صدر عن محكمة صورية وهو استمرارية لنفس المسرحية. 
 
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