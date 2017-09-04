أخبار دولية 04 أيلول 2017 - 14:03 04/09/2017 14:03:00 مواجهة بين ميركل وتركيا حول انضمام أنقرة الى الإتحاد الأوروبي

مواقف ميركل من مفواضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي تتفاعل

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LBCI News Lebanon

مواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الداعية الى وقف مفواضاتِ انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي تتفاعل، والمتحدث باسم الرئيس التركي يتحدث عن "انعدام الرؤية" في الاتحاد الاوربي وعن "الاستسلام للشعبوية" لدى ميركل. الإعلان