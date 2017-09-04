أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 14:03
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مواجهة بين ميركل وتركيا حول انضمام أنقرة الى الإتحاد الأوروبي

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مواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الداعية الى وقف مفواضاتِ انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي تتفاعل، والمتحدث باسم الرئيس التركي يتحدث عن "انعدام الرؤية" في الاتحاد الاوربي وعن "الاستسلام للشعبوية" لدى ميركل.
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