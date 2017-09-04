سول تتفق مع واشنطن على رفع سقف أوزان الرؤوس الحربية بكوريا الجنوبية

الرئيسان اتفقا على أن الوقت حان لفرض أشد عقوبات وضغوط ممكنة على كوريا الشمالية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن, اميركا, كوريا الجنوبية,كوريا الشمالية,الرئيسان اتفقا على أن الوقت حان لفرض أشد عقوبات وضغوط ممكنة على كوريا الشمالية

LBCI News Lebanon

اتفق رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن والرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين على رفع حد أوزان الرؤوس الحربية بصواريخ كوريا الجنوبية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها بيونغيانغ، بحسب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وتحدد معاهدة صواريخ قائمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 500 كيلوغرام كحد أقصى للرؤوس الحربية الصاروخية التي تمتلكها سول.

الإعلان

والرئيسان اتفقا على أن الوقت حان لفرض أشد عقوبات وضغوط ممكنة على كوريا الشمالية، مشيرا البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي هو المنوط بفرض العقوبات المشددة.