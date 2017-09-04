أضخم مناورة عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاما... الدفاع الإسرائيلية: المناورات تحاكي حربا مع "حزب الله"

اسرائيل تبدأ الثلاثاء مناورات عسكرية تحاكي حربا مع حزب الله

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LBCI News Lebanon

يجري الجيش الإسرائيلي اعتبارا من غد الثلاثاء تدريبا عسكريا واسع النطاق يحاكي حربا مع حزب الله، في أضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 عاما، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية اليوم الاثنين.

وكشف مصدر في وزارة الدفاع الاسرائيلية لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه ان هذه المناورات ستتيح محاكاة "مختلف السيناريوهات التي يمكن ان يواجهها الجيش الاسرائيلي اذا ما خضوا نزاعا مع حزب الله".

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وبحسب مصدر عسكري آخر طلب أيضا عدم نشر اسمه، فإن هذه المناورات سيشارك فيها عشرات آلاف العسكريين، بمن فيهم جنود في الاحتياط، اضافة الى طائرات وسفن وغواصات.

واضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيجري خلال هذه التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر تكنولوجيات جديدة مثل شاحنات بدون سائقين او طوافات بدون طيارين لتنفيذ عمليات اخلاء.

وبدأت اسرائيل استعداداتها لهذه المناورات قبل عام ونصف العام، علما بأن آخر مناورات عسكرية بهذه الضخامة تعود الى العام 1998 عندما أجرى الجيش الاسرائيلي محاكاة لحرب مع سوريا.