كوريا الشمالية تحرك صاروخا عابرا للقارات باتجاه ساحلها الغربي

ذكرت صحيفة آسيا بيزنيس ديلي الكورية الجنوبية اليوم نقلا عن مصدر مخابرات لم تكشف عنه أن كوريا الشمالية شوهدت وهي تحرك ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه ساحلها الغربي.

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وأعلنت الصحيفة ان تحريك الصاروخ بدأ يوم الاثنين بعد يوم من سادس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية وتم رصده أثناء نقله ليلا لتجنب الأقمار الصناعية. ولدى كوريا الشمالية منشآت إطلاق لبرنامجها الصاروخي على ساحلها الغربي.

وأوضحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية انها لا تستطيع تأكيد ما ورد في التقرير. وأبلغت البرلمان يوم الاثنين أن كوريا الشمالية تعد جاهزة لإطلاق المزيد من الصواريخ بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في أي وقت.

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