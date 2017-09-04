في تحذير لبيونغ يانغ...كوريا الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية انها اجرت الثلاثاء مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لتحذير بيونغ يانغ من الإقدام على أي استفزاز في البحر، وذلك بعد يومين على التجربة النووية السادسة والاقوى على الاطلاق للنظام الستاليني.

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وقال الكابتن شوي يونغ-شان قائد المجموعة الحربية البحرية الـ13 في بيان انه "اذا قام العدو بأي استفزاز فوق سطح الماء او تحت الماء فسنرد فورا لدفنهم في البحر".

واوضح البيان ان المناورات جرت في بحر الشرق (الذي تطلق عليه طوكيو اسم بحر اليابان) وشاركت فيها قطع بحرية عدة بينها خصوصا الفرقاطة غانغوون البالغة زنتها 2500 طن وسفينة دورية زنتها الف طن وسفن قاذفة لصواريخ موجهة زنة الواحدة منها 400 طن.

الولايات المتحدة قد تبيع كوريا الجنوبية أسلحة بمليارات الدولارات​

الى ذلك، أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي أن واشنطن عازمة على الموافقة على بيع سيول أسلحة بقيمة "عدة مليارات من الدولارات".​

وكانت كوريا الشمالية​ قد اختبرت صباح الاحد قنبلة نووية قالت انها قنبلة هيدروجينية مصغرة يمكن تحميلها على صاروخ بالستي، ما اثار تنديدا دوليا قويا.