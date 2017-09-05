هل انتحر؟....طيار بلجيكي قفز من طائرته لأسباب غامضة

أعلنت وسائل إعلام محلية ان فرق الإنقاذ عثرت على جثة قائد طائرة هليكوبتر عسكرية بلجيكية اختفى في حادث غامض خلال عرض جوي مطلع الأسبوع.

ويحاول المحققون معرفة كيف ولماذا ترك الطيار الذي لم يكشف عن اسمه الطائرة أجوستا إيه-109 أمس الأحد وانتهاء الأمر به ميتا بعد سقوطه مئات الأمتار.

وقالت القوات العسكرية البلجيكية في بيان إن الطيار سقط من الطائرة لكن مساعده الذي بقى وحده بالطائرة هبط بها بسلام.

بدورها ، اعلنت محطة (آر.تي.بي.إف) التلفزيونية نقلا عن الادعاء العام ان مساعد الطيار أبلغهم أنه كان يشاهد ثلاثة مظليين قفزوا للتو من الطائرة وإنه عندما التفت إلى جواره كان مقعد الطيار خاويا وباب الطائرة مفتوحا.