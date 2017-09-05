أخبار دولية
05 أيلول 2017 - 07:02
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كوريا الشمالية: مزيد من الهدايا في الطريق للولايات المتحدة

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كوريا الشمالية: مزيد من الهدايا في الطريق للولايات المتحدة
اعلنت كوريا الشمالية إنها وجهت "هدية" للولايات المتحدة وإن المزيد في الطريق.
 
وكان هان تاي سونغ سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة في جنيف يلقي كلمة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة بعد يومين من إجراء بلاده سادس وأكبر تجربة نووية لها.
 
وقال هان للمؤتمر في جنيف "إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها بلادي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة الأخيرة هي هدية موجهة للولايات المتحدة دون غيرها".
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وأضاف "الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من الهدايا من بلادي طالما تعتمد على استفزازات متهورة ومحاولات لا طائل منها للضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
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