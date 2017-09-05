ايران تشكر السعودية على حسن ادارة الحج: الفرصة سانحة لاجراء مفاوضات

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شكرت ايران السعودية على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام، ورأت انه بعد الحج باتت الفرصة سانحة لاجراء مفاوضات بين القوتين الاقليميتين، بحسب ما اورد التلفزيون العام.وقال علي غازي اصغر ممثل المرشد الاعلى للجمهورية في ايران اية الله علي خامنئي، لشؤون الحج "نحن نشكر السعودية على سلوكها الجديد تجاه الحجاج الايرانيين".وأضاف غازي اصغر بحسب ما اوردت وكالة ايسنا "اليوم بعد هذا الحج الناجح انه التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشاكلهما في باقي المجالات".واختتم الاثنين موسم الحج لهذا العام الذي شهد تجمع اكثر من مليوني حاج في البقاع المقدسة بالسعودية.