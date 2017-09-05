أخبار دولية 05 أيلول 2017 - 08:49 05/09/2017 08:49:30 قافلة داعش الشهيرة أين أصبحت؟!

إحدى عشرة حافلة من اصل سبع عشرة ما زالت عالقة في الصحراء

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LBCI News Lebanon

لم ترسُ بعد على حقيقة واحدة بورصة الراصدين لمسار قافلة داعش المرحّلة من القلمون بموجب صفقة داعش حزب الله.



التحالف الدولي يقول إن إحدى عشرة حافلة من اصل سبع عشرة ما زالت عالقة في الصحراء شرق السخنة... الإعلان