800 ألف مهاجر شاب...خارج الولايات المتحدة؟

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أعلنت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انها ستضع حدا للبرنامج الذي اقامه باراك اوباما ويحمي مئات الالاف من الشباب المهاجرين من دون اوراق شرعية من الترحيل ويسمح لهم بالدراسة والعمل في الولايات المتحدة.وأشار وزير العدل جيف سيشنز الى أنه لن يتم النظر في اي طلبات جديدة اعتبارا من اليوم. ولن يتأثر مصير الذين استفادوا من هذا الوضع حتى 5 آذار 2018، اي فترة ستة أشهر تمنحها الإدارة للكونغرس ليقرر التشريع في هذه المسألة. الا ان التوصل إلى تسوية في الكونغرس بشأن موضوع تنقسم حوله واشنطن منذ سنوات لن يكون امرا سهلا.