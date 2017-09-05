اوباما: قرار ترامب إنهاء برنامج المهاجرين الشباب "قاس"

أوباما يعلّق على قرار ترامب بإنهاء برنامج المهاجرين الشباب

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LBCI News Lebanon

ندد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما بالقرار الذي اتخذه سلفه دونالد ترامب الثلاثاء وأنهى بموجبه العمل ببرنامج يحمي من الترحيل ويسمح بالعمل لمئات الاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا وهم أطفال بطريقة غير شرعية الى الولايات المتحدة.

وقال اوباما في بيان ان البرنامج الذي اقره بموجب مرسوم رئاسي في 2012 يستفيد منه "شبان كبروا في اميركا، اطفال درسوا في مدارسنا، بالغون يافعون يبدأون بشق طريق حياتهم المهنية، وطنيون يلتزمون احترام عَلَمنا".

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ورأى ان "استهداف هؤلاء الشباب خطأ، لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ"، معتبرا "انه هزيمة للذات - لانهم يريدون تأسيس شركات والعمل في مختبراتنا والخدمة في جيشنا وبشكل أعم الاسهام في البلد الذي نحب. هذا قاس".