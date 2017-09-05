أخبار دولية
05 أيلول 2017 - 23:35
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وثيقة مسربة تكشف خطط بريطانيا للحد من دخول المهاجرين الأوروبيين بعد بريكست

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وثيقة مسربة تكشف خطط بريطانيا للحد من دخول المهاجرين الأوروبيين بعد بريكست
تعتزم بريطانيا فرض قيود على العمالة الاوروبية قليلة المهارة والحد من وصول أفراد أسر الاوروبيين بعد دخول بريكست حيز النفاذ، حسب ما كشفت وثيقة مسربة نشرت على الموقع الالكتروني لصحيفة الغارديان الثلاثاء.
 
وتتضمن الوثيقة المكونة من 82 صفحة مقترحات وزارة الداخلية البريطانية لإدارة ملف الهجرة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي، ما يضع حدا لحرية مرور الافراد بين بريطانيا والاتحاد. 
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وتنص الوثيقة "بكل وضوح هذا يعني انه كي تكون الهجرة ذات قيمة للبلاد بأسرها، فإنه ينبغي أن لا تفيد المهاجرين فقط لكن أيضا يجب ان تجعل حياة المقيمين الحاليين أفضل حالا" في بريطانيا. 
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