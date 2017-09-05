وثيقة مسربة تكشف خطط بريطانيا للحد من دخول المهاجرين الأوروبيين بعد بريكست

الوثيقة المكونة من 82 صفحة تتضمن مقترحات وزارة الداخلية البريطانية

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LBCI News Lebanon

تعتزم بريطانيا فرض قيود على العمالة الاوروبية قليلة المهارة والحد من وصول أفراد أسر الاوروبيين بعد دخول بريكست حيز النفاذ، حسب ما كشفت وثيقة مسربة نشرت على الموقع الالكتروني لصحيفة الغارديان الثلاثاء.

وتتضمن الوثيقة المكونة من 82 صفحة مقترحات وزارة الداخلية البريطانية لإدارة ملف الهجرة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي، ما يضع حدا لحرية مرور الافراد بين بريطانيا والاتحاد.

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وتنص الوثيقة "بكل وضوح هذا يعني انه كي تكون الهجرة ذات قيمة للبلاد بأسرها، فإنه ينبغي أن لا تفيد المهاجرين فقط لكن أيضا يجب ان تجعل حياة المقيمين الحاليين أفضل حالا" في بريطانيا.