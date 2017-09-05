ترامب وماي يتفقان على ضرورة قيام الصين بمزيد من الجهد بشأن كوريا الشمالية

أعلن متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وماي اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء على ضرورة أن تبذل الصين المزيد من الجهد لإقناع كوريا الشمالية بوقف تجاربها الصاروخية.
واتفقا على الدور الرئيسي الذي يجب أن تقوم به الصين وعلى أن من المهم أن يستخدم (الصينيون) كل نفوذهم كي تتوقف كوريا الشمالية عن إجراء هذه الأفعال غير القانونية حتى نستطيع ضمان أمن وسلامة الأمم في المنطقة.
وأوضحت ماي أنها ستعمل مع الزعماء الأوروبيين بشأن الإجراءات الإضافية التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي للضغط على القيادة الكورية الشمالية.