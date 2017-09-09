العثور على قائمة تحتوي على 5 آلاف اسم من الأهداف المحتملة في المانيا...

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اعلنت صحيفة دي فيلت إن مسؤولين ألمانا عثروا على قائمتين تحتويان على أكثر من 5 آلاف اسم من الأهداف المحتملة بينهم 100 سياسي وذلك أثناء حملات جرت في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شرق ألمانيا الأسبوع الماضي على منازل وأماكن عمل اثنين يشتبه أنها إرهابيان.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن أحد المشتبه بهما وهو شرطي سابق استخدم جهاز كومبيوتر مكتبه الخاص للبحث عن عناوين خصومه السياسيين. وقد تم بالفعل إيقاف الشرطي عن العمل.واشارت الصحيفة الى أن السياسيين في القائمتين ينتمون إلى عدة أحزاب من ضمنها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.