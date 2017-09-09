أخبار دولية
09 أيلول 2017 - 03:31
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من هو الوزير السابق الذي تم توقيفه في مطار بيروت؟

الوزير السابق مطلوب للانتربول... Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير,مطار بيروت,الوزير السابق مطلوب للانتربول...
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من هو الوزير السابق الذي تم توقيفه في مطار بيروت؟
تم توقيف وزير عراقي سابق ب‍مطار بيروت، وكشف مصدر لـ "السومرية نيوز"، ان "الموقوف هو وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني".
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واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "السوداني مطلوب للانتربول".
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