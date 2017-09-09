أخبار دولية
09 أيلول 2017 - 09:39
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العواصف المجنونة والزلازل المدمرة تضرب أميركا الوسطى...

قوة الاعصار "ايرما" اشتدت مجددا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاعصار ايرما, أميركا الوسطى, الزلازل ,العواصف,قوة الاعصار "ايرما" اشتدت مجددا...
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أعلن المركز الاميركي لمراقبة الاعاصير ان قوة الاعصار "ايرما" اشتدت مجددا الى الدرجة الخامسة القصوى مع بدء الاعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريبي....
 
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