العواصف المجنونة والزلازل المدمرة تضرب أميركا الوسطى...

أعلن المركز الاميركي لمراقبة الاعاصير ان قوة الاعصار "ايرما" اشتدت مجددا الى الدرجة الخامسة القصوى مع بدء الاعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريبي....