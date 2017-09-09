أخبار دولية
09 أيلول 2017 - 09:39
09/09/2017 09:39:43
العواصف المجنونة والزلازل المدمرة تضرب أميركا الوسطى...
قوة الاعصار "ايرما" اشتدت مجددا...
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LBCI News Lebanon
أعلن المركز الاميركي لمراقبة الاعاصير ان قوة الاعصار "ايرما" اشتدت مجددا الى الدرجة الخامسة القصوى مع بدء الاعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريبي....
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