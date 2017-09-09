الاعصار جوزيه يمر بعيدا عن جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي

أعلنت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية ان الاعصار جوزيه، المصنف من الدرجة الرابعة (ما قبل القصوى)، مر السبت قرب جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي في البحر الكاريبي ولكن ابعد مما كانت تتوقع، مما جنّب الجزيرتين الفرنسيتين دمارا كان ليضاف الى الدمار الهائل الذي خلفه فيهما قبل ايام الاعصار ايرما.

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وافاد مراسلو وكالة فرانس برس في سان مارتان وسان بارتيليمي ان الجزيرتين اللتين كانت السلطات اعلنت فيهما حالة الانذار القصوى تحسبا لمرور الاعصار جوزيه لم تتعرضا لاية اضرار تذكر، لا بل "لم يعد في سمائهما ولا حتى غيمة واحدة"، كما افادت احدى المراسلات.

وأوضحت هئية الارصاد الجوية الفرنسية ان عين الاعصار جوزيه مرت على بعد 135 كلم من سان بارتيليمي و125 كلم من سان مارتان، مشيرة الى ان الاعصار يبتعد اكثر فاكثر عن الجزيرتين.

وكانت السلطات المحلية اعلنت السبت حالة الانذار القصوى في الجزيرتين بعدما توقعت هيئة الارصاد ان يمر الاعصار جوزيه على بعد 100 كلم تقريبا من سان بارتيليمي وسان مارتان (المقسمة الى شطرين واحد فرنسي والآخر هولندي.)