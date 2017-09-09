هافانا تستعد للفيضانات بعد أن اجتاح الإعصار إرما كوبا

هافانا تستعد للفيضانات...

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LBCI News Lebanon

اقتلع الإعصار إرما الأشجار ودمر أسقف المنازل في كوبا يوم السبت وحمل رياحا بلغت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وعواصف دمرت الفنادق في المنتجعات الشاطئية الشهيرة في الجزيرة وأدى إلى عمليات إجلاء على طول الساحل وفي المناطق المنخفضة بالعاصمة هافانا.

وانقطع التيار الكهربائي وكانت خدمات الهاتف المحمول متقطعة في مناطق كثيرة مع اقتراب الإعصار إرما من نهاية رحلة امتدت 320 كيلومترا إلى الغرب. ومن المتوقع أن يتجه شمالا صوب فلوريدا في المساء.

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وفي بلدة كايباريين التي يعمل أهلها بصيد الأسماك خاض السكان في الأوحال أمام منازلهم على الساحل بعد أن غمرت مياه البحر الشاطئ. وكانت الشوارع مغطاة بالأعشاب البحرية الخضراء بعد انحسار المياه. وقال بعض الأشخاص إن الإعصار هو أقوى إعصار تشهده البلدة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار إرما شمالا على بعد حوالي 240 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة. لكن السلطات قطعت الكهرباء عن مناطق واسعة بالمدينة وأجلت نحو عشرة آلاف شخص من وسط هافانا بسبب المخاوف من الفيضانات الناجمة عن الإعصار.