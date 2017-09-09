أخبار دولية
09 أيلول 2017 - 23:00
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وزير ألماني يحث الاتحاد الأوروبي على توحيد الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء

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وزير ألماني يحث الاتحاد الأوروبي على توحيد الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء

نقلت صحيفة ألمانية السبت عن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره قوله إن الإعانات الاجتماعية التي يحصل عليها طالبو اللجوء في ألمانيا  "مرتفعة جدا" ولا بد من تنسيقها عبر أوروبا.

 
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 وتأتي تصريحات دي مايتسيره قبل أسبوعين من الانتخابات العامة  التي تجرى في ألمانيا وتمثل فيها الهجرة قضية رئيسية.

 

 ودي مايتسيره عضو في التيار المحافظ الذي تنتمي إليه المستشار أنجيلا ميركل والذي من المتوقع أن يصبح مرة أخرى أكبر تكتل بعد الانتخابات التي تجري في 24 سبتمبر أيلول على الرغم من خسارة بعض التأييد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.

 
 

 ويحاول حزب البديل الاستفادة من السخط العام على القرار الذي اتخذته ميركل عام 2015 بفتح حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون مهاجر ومن المتوقع أن يحصل الحزب على ما يصل إلى 11 في المئة من الأصوات في الانتخابات وأن يدخل البرلمان الاتحادي لأول مرة

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