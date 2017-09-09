أخبار دولية
09 أيلول 2017 - 23:06
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استقالة نائب رئيس أوروغواي وسط تحقيق بشأن أموال عامة

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استقالة نائب رئيس أوروغواي وسط تحقيق بشأن أموال عامة

استقال نائب رئيس أوروغواي راؤول سنديك السبت في خضم اتهامات عن سوء استخدام المال العام عندما كان رئيسا لشركة (ايه.ان.سي.ايه.بي) للنفط المملوكة للدولة.

 
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 وأعلن سنديك استقالته أولا خلال اجتماع خاص لحزب (فرنتي أمبليو) الحاكم.

 

 وكتب في تغريدة "تقدمت في جلسة عامة لحزب فرنتي أمبليو استقالتي التي لا رجعة فيها من منصبي كنائب للرئيس. كما أبلغت الرئيس تاباري فازكيز".

 

 وأقرت لجنة القيم في الحزب أن سنديك استخدم البطاقات الائتمانية المخصص له في (ايه.ان.سي.ايه.بي) في شراء متعلقات شخصية منها كتب وأثاث. وتولى سنديك رئاسة الشركة في فترتين الأولى بين عامي 2008 و2009 والثانية بين 2010 و 2013

 

ولم توجه تهم جنائية لسنديك.

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