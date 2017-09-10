موريتانيا تبرر منع ناشطين اميركيين مناهضين للعبودية من دخول اراضيها

أعلن الناطق باسم الحكومة الموريتانية لوكالة فرانس برس ان نواكشوط منعت ناشطين اميركيين مناهضين للعبودية من دخول اراضيها لانهم كانوا يريدون العمل وفق برنامج "مخالف للقوانين الموريتانية".

وقال وزير الثقافة الموريتانية الناطق باسم الحكومة محمد اليمين ولد الشيخ "ابلغنا السفارة الاميركية التي نقلت الينا برنامج هذا الوفد باننا لن نمنحه تأشيرة دخول بسبب برنامجه الذي نعتبره مخالفا للقوانين الموريتانية".

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واضاف ولد الشيخ ان "هذا البرنامج لم يتم الاتفاق عليه مع السلطات (الموريتانية) كما يجري عادة ولا يتضمن الا لقاءات مع اطراف محددة تعمل وفق اجندة خاصة"، بدون ان يذكر اي تفاصيل.

والغيت العبودية في موريتانيا رسميا في 1981 لكن ما زالت هناك ممارسات في هذا الاطار.

وقال وزير الثقافة ان "برنامج العبودية يعني كل الموريتانيين الذين يجب اشراكهم في النقاش المرتبط به، لان قوانيننا ترفض الانقسام المجتمعي والاتني وتؤكد على الوحدة ومتانة العلاقات بين كل المجموعات الوطنية، لذلك رفضنا استقبال هذا الوفد".

وتابع ان "العديد من المنظمات الاميركية الاخرى لحقوق الانسان بينها بعثات من وزارة الخارجية، زارت موريتانيا ولقيت استقبالا لائقا".

وكان السفير الاميركي في موريتانيا لاري اندرو عبر السبت عن استغرابه لمنع ناشطين اميركيين مناهضين للعبودية من دخول الاراضي الموريتانية.