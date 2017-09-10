شيخ الأزهر يطلق من ألمانيا دعوة الى التسامح والتعايش

أعلن الأزهر الشريف أن الزيارة التي يقوم بها شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب الى ألمانيا "تأتي في إطار الجهود الحثيثة للطيب الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين، من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء".

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ووصل شيخ الأزهر إلى ألمانيا أمس لحضور مؤتمر حول السلام العالمي بعنوان "طرق السلام". ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام المؤتمر الذي يحضره أكثر من 400 من الرموز والقادة الدينيين حول العالم، تتعلق بـ "التعايش السلمي والحوار بين الحضارات والتأكيد على قيم التعايش والسلام"، كما يعقد على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الألمان والقادة الدينيين، للبحث في سبل تنسيق الجهود لنشر ثقافة التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والتعصب ومظاهر الإسلاموفوبيا.

واعتبر بيان عن الأزهر أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للإمام الأكبر الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين، من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء.