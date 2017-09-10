الحكومة اليمنية تحذّر الانقلابيين من التصرف بممتلكات الدولة بالخارج

حذّرت الحكومة اليمنية الميليشيات الانقلابية من التصرف بممتلكات وعقارات الحكومة اليمنية وممتلكات بعثاتها الديبلوماسية في الخارج.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "إن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء، الذي استولى عليه الانقلابيون، وإن المدعو هشام شرف مكّن الحوثيين من الاستيلاء عليها".

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وأضافت الوزراة: "وتعمل قيادة التحالف الانقلابي على التواطؤ لبيع الممتلكات، يساعدهم المدعو هشام شرف المنتحل صفة وزير الخارجية، والذي حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه ليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم ببيع مقار تابعة للحكومة اليمنية في أكثر من دول".

وأكد البيان: "أن الخارجية اليمنية شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمها وزارة الخارجية البريطانية، تحذّر من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الديبلوماسية"، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية، وأنها ستلاحق قضائياً كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية.