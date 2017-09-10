بالصور- زعيم كوريا الشمالية يحتفل مع زوجته بالتجربة النووية الأخيرة

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أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ"النجاح المثالي" للتجربة النووية السادسة لبلاده داعيا إلى مواصلة البرامج البالستية والنووية في بلاده.واحتفل النظام الكوري الشمالي في عطلة نهاية الأسبوع بالتجربة النووية التي أجراها في الثالث من أيلول، التي اختبر خلالها ما يسميه بقنبلة هيدروجينية صغيرة يمكن تحميلها على صاروخ بالستي عابر للقارات.ووصف كيم جونغ أون هذه التجربة بانها "حدث مجيد في التاريخ الوطني"، داعيا البلاد الى "مضاعفة جهودها" لتحقيق اهدافها.ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الأحد صورا تظهر الزعيم الكوري الشمالي وزوجته ري سول جو يحضران حفلا موسيقيا خاصا على شرف العلماء والتقنيين الاختصاصيين بالتجارب النووية.وتبرر كوريا الشمالية طموحاتها العسكرية بضرورة الدفاع عن نفسها بمواجهة الولايات المتحدة.