الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: كوريا الشمالية تشكل تهديدا يتطلب ردا دوليا

ستولتنبرغ دعا كوريا الشمالية الى التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي

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LBCI News Lebanon

اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأحد أن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يشكلان "تهديدا دوليا ويتطلبان ردا دوليا".

ورفض ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" الإجابة عما اذا كان هجوم على الأراضي التابعة للولايات المتحدة في جزيرة غوام سيفعّل معاهدة الدفاع المشترك للحلف، قائلا "التصرف المتهور لكوريا الشمالية يشكل تهديدا دوليا ويتطلب ردا دوليا وذلك يشمل بالطبع حلف شمال الاطلسي".

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ودعا كوريا الشمالية الى التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي والإمتناع عن إجراء المزيد من الإختبارات لان ذلك يشكل انتهاكا صارخا لعدد من قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، وتهديدا للسلم والاستقرار الدوليين.